Под Одессой банда пытала утюгом отца сбушника – СМИ

В четверг, 27 июня, на станции Усатово Одесской области злоумышленники проникли в дом 56-летнего Владимира Усенко и подвергся пыткам в собственном доме.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Думская".

По данным издания, мужчина остался один дома – семья уехала на отдых в Крым. Вечером неизвестные проникли в дом, где живет Усенко, связали его и пытали при помощи утюга. По информации журналистов, преступники пытались узнать, где находится крупная сумма денег.

Сейчас пострадавший госпитализирован в Одесскую областную больницу, при этом мужчине грозит ампутации кисти.

По информации источников издания, Усенко является отцом одного из высокопоставленных чиновников СБУ в Одесской области. Однако официального подтверждения в милиции получить не удалось - пресс-служба ГУ МВД в Одесской области на звонки не отвечает.

Ранее "Главред" сообщал о смерти сбушника в Киеве, который мчал на скорости в 170 км/ч и врезался в автобус. Погибли два человека, еще 9 – оказались в больнице.

Фото: aze.az