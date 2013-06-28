На Тернопольщине подожгли автобус свободовца

В Тернопольской области неизвестные подожгли автобус депутата Чертковского горсовета от ВО "Свобода" Петра Волошина.

Об этом со ссылкой на пресс-службу облорганизации "Свободы" сообщает УНИАН.

В партии расценивают поджог автобуса как проявление давления на депутата, и рассказали, что недавно на сессии Чертковского горсовета рассматривался вопрос о продаже территории бывшего военного стадиона Черткова. При этом фракция "Свободыа" выступила против такого решения.

"Глава Чертковской РГА и одновременно председатель райорганизации Партии регионов лично следил за ходом голосования по этому вопросу, а представитель налоговой демонстративно записал фамилии несогласных с разбазариванием местных земель. А уже ночью после сессии неизвестный оставил горящий пакет под автобусом депутата Чертковского горсоветы от "Свободы" Волошина", - сообщает пресс-служба.

"Хорошо, что огонь заметил прохожий, который возвращался с работы, отбросил пылающие лохмотья и сразу сообщил об огне хозяину автобуса. Если бы расчеты преступника взорвать бензобак были реализованы, взрыв уничтожил бы не только автобус, но и существенно повредил бы дом депутата", – сообщили в "Свободе".

Пресс-служба облуправления МВД подтвердила факт поджога автобуса. Милиционеры изъяли фрагменты обгоревшей ткани, остатки обгоревшей древесины и другие вещественные доказательства.

Милиция рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе версию о конкуренции между предпринимателями. Для установления причин пожара назначен ряд экспертиз и исследований.

Ранее "Главред" сообщал, что в Белгород-Днестровском Одесской области на служебной парковке неизвестные сожгли автомобиль руководителя местной "Свободы" Игоря Усова.

Фото: 20minut.ua