На набережной Вышгорода джип врезался в Nexia: есть погибший

В пригороде Киева - Вышгороде - произошло ДТП, в ходе которого джип протаранил Daewoo Nexia.

Об этом сообщил журналист "Главреда" с места происшествия.

На месте столкновения работают сотрудники ГАИ, которые выясняют причину аварии, однако, судя по вмятинам на боку Nexia, виновником аварии, скорее всего, будет назван водитель джипа.

В ДТП погиб один человек - скорее всего, водитель или пассажир Daewoo, машина которого превратилась в металлолом.