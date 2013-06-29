В Днепропетровске в частном доме сгорели три человека

28 июня, ночью в Днепропетровске горел двухэтажный частный жилой дом.

Как сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате пожара погибли трое людей, в том числе один ребенок.

4 пожарно-спасательных отделения локализовали пожар в 02.19, ликвидировали через час.

"Во время ликвидации пожара выявлены тела трех погибших, из них один ребенок. Их личности устанавливаются", -говорится в сообщении.

Семь человек, в том числе троих детей (мальчик 2010 года рождения и две девочки 2011 и 2012 г.р.) удалось спасти. Дети госпитализированы в Днепропетровскую областную больницу.

Причина пожара и убытки устанавливаются.

Напомним, в ночь на 28 июня, в центре Киева горел четырехэтажный нежилой дом. Жертв и пострадавших нет. Огнем частично повреждены перекрытия со 2 по 4 этажа и уничтожена кровля дома. Причина пожара устанавливается.