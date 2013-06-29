В Крыму в ДТП попал аватобус с российскими туристами: опубликованы фото и видео

29 июня, утром на трассе Джанкой-Феодосия-Керчь пассажирский автобус Neoplan с белгородским номерным знаком столкнулся с легковым автомобилем Chery с луганским номером.

ДТП произошло на участке дороги между селом Победное и 1-й насосной станцией Северо-Крымского канала, сообщают Ворота Крыма.

Водитель Chery на опасном повороте выехал на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с автобусом, который со стороны Джанкоя вез взрослых с детьми на отдых в Коктебель.

В легковом автомобиле находился только водитель. Его сразу после ДТП с многочисленными травмами скорая помощь доставила в Джанкойскую ЦРБ. По предварительным данным, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломом ребер и грудной клетки, многочисленные ушибы разных частей тела.

В момент ДТП в автобусе было 40 спящих туристов из России, никто из них существенно не пострадал.

От столкновения с Chery автобус не только был выброшен на обочину, но и по пути снес высоковольтную опору, по которой шло напряжение 10.000 вольт. Пассажиры автобуса рассказали, что провода искрили, как фейерверк. Все произошло настолько стремительно, что никто ничего не успел понять, страх за себя и детей пришел позже.

Напомним, 27 мая, утром в Крыму на 89-м километре автодороги Красноперекопск – Симферополь произошло ДТП, жертвами которого стали три человека. Столкнулись Chevrolet с Geely.

Фото: jankoy.org.ua; видео: youtube.com