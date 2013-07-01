В Киеве на Днепре утонули трое граждан Ирака

В Киеве во время купания в Днепре утонули трое граждан Ирака.

Об этом сообщили в пресс-службе ГС ЧС.

Спасатели уточнили, что трагедия произошла на Осокорках, в 19:14 30 июня.

"В 19.37 тела погибших подняты на поверхность", - заверили в службе.

По факту происшествия милиция проводит расследование.

Напомним, в прошлом году утонул мужчина, купаясь в популярном заливе Днепра. Трагедия произошла на глазах у множества отдыхающих, однако никто не попытался спасти утопающего.

Единственное, что сделали очевидцы – позвонили на "101".

На место происшествия прибыло водолазно-спасательное отделение. В то время как спасатели доставали тело мужчины пожилого возраста, его супруга находилась в предынфарктном состоянии.