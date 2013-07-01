ДТП в Крыму: под Ялтой погибли три человека

В воскресенье, 30 июня, после трагической гибели учителя Златы Огневич, который разбился на мотоцикле, в Крыму произошло новое: в ДТП под Ялтой погибли три человека

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в АР Крым.

Авария произошла около 18.20 на 7-м километре трассы Ялта - Севастополь. Водитель Toyota из Киева столкнулся с вазовской "девяткой, - сообщили в крымском главке ГосСЧС.

В результате ДТП погибли 3 человека, находившиеся в автомобиле ВАЗ: два жителя Харькова, 1977 и 1986 г. р., личность третьего погибшего устанавливается.

Столкновение было такой силы, что для изъятия тел погибших пришлось гидравлическими ножницами демонтировать крышу автомобиля.

Ранее "Главред" сообщал, в Крыму произошло ДТП, погибли два брата-футболиста Дмитрий и Виталий Кистановы, выступавшие за ялтинский "Штурм". На автодороге Симферополь — Ялта на одном из поворотов их мотоцикл вынесло на встречную полосу и он врезался в легковушку Honda Civic.

Фото: sai.gov.ua