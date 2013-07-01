На Львовщине начальник райуправления юстиции застрелил парня – СМИ

В ночь на субботу, 29 июня, во Львовской области во время ночной охоты случайно был застрелен 25-летний мужчина.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Украины в Львовской области сообщает УНИАН.

Как выяснилось, 29 июня около 2 часов ночи в Золочевский райотдел милиции обратился 40-летний житель города Золочев. По его информации, около 00.05 во время охоты с использованием огнестрельного оружия возле села Почапы Золочевского району он "услышал шум, и подумал, что это кабан, и выстрелил из собственного зарегистрированного ружья".

Когда охотник подошел к тому месту, откуда слышал шум, то увидел там неподвижное тело молодого мужчины, как выяснилось впоследствии, 25-летнего жителя Золочевского района.

Информация о данном происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины (убийство, совершенное по неосторожности).

Как сообщил УНИАН источник в областном управлении юстиции, выстрел во время охоты осуществил работник сферы юстиции, который занимает должность начальника одного из районных управлений юстиции Львовской области.

Ранее "Главред" сообщал, что на Запорожье пасынок судьи устроил поножовщину. 37-летний Дмитрий Мищенко нанес пять ножевых ранений 24-летнему Андрею Иванову. При этом, как рассказали свидетели, кричал, что ему ничего не будет, за него заступятся.

Фото: i-gazeta.com