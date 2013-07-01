На Николаевщине арестован милиционер, обвиняемый в изнасиловании

В ночь на 1 июля Врадиевский райсуд Николаевской области вынес решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей лейтенанта милиции Дмитрия Полищука и таксиста Сергея Рябиненко, обвиняемых в изнасиловании 29-летней девушки во Врадиевке.

Об этом со ссылкой на местных жителей, дождались ночного решения судьи на, сообщают НикВести.

Вместе с тем, третий обвиняемый в насилии - старший лейтенант милиции Евгений Дрижак, на которого в своих показаниях указала потерпевшая, скрывается.

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Издание сообщает, что прокуратура сообщала о том, что третьего подозреваемого якобы оказалось алиби, в виду того, что он целые сутки находился в здании Вадиевского райотдела милиции. Видеоматериалы в данный момент проверяются прокуратурой Николаевской области.

Ранее более 200 местных жителей вчера весь день и ночь пикетировали здание районного суда с требованием вынесения справедливого решения в отношении насильников.

Ранее "Главред" сообщал, что в Донецке милиционер получил 10 лет за изнасилование задержанного. Он избил и изнасиловал милицейской дубинкой местного жителя.

Видео: youtube.com, Новости-N