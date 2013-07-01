Изнасилованная девушка назвала 100% "липой" алиби милиционера

29-летня Ирина, которая была изнасилована и обвинила в надругательстве двух милиционеров и таксиста, заявила, что алиби старшего лейтенанта Врадиевского райотдела милиции Николаевской области Евгения Держака, который якобы находился на дежурстве и не насиловал девушку, - это 100% липа.

Об этом сама пострадавшая Ирина заявила в комментарии "Преступности.НЕТ".

"Его это алиби - это 100% липа, я даю 101% - он был первый, кто меня насиловал. У меня взяли маски для экспертизы, там есть его материалы, и это намного круче доказательство, чем его видеозапись", - сказала девушка.

Кроме того, как говорит Ирина, местные жители звонили ее брату и утверждали, что видели Евгения Держака в ту ночь на улице и в баре.

"Есть свидетели, люди видели его в центре", - говорит она.

Издание напомнило, что в ночь с 26 на 27 июня возле поселка Врадиевка, как заявила продавщица местного магазина Ирина, двое милиционеров и таксист жестоко избили и изнасиловали, предварительно вывезя ее на машине из поселка в лесополосу. Двоих, таксиста и офицера милиции Дмитрия Полищука, племянника прокурора Заводского района Николаева, задержала прокуратура – суд поместил их в изолятор временного содержания.

У третьего же, сотрудника Врадиевского райотдела милиции Евгения Держака, как уверяют в прокуратуре Николаевской области, есть алиби – он якобы дежурил в отделении и не отлучался никуда, что подтверждает запись видеорегистратора. При этом, в прокуратуре отметили, что экспертизу на предмет вмешательства и монтаж видеозаписи еще не делали.

Фото: news.pn