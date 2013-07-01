На Запорожье погибла парашютистка, а в Одессе утонул иностранец

В субботу, 29 июня, в Запорожской области во время катания на парашюте за катером погибла 25-летняя девушка.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД в Запорожской области сообщает УНИАН.

Трагедия произошла около 18.00 в Утлюкском лимане около пгт Кирилловка, в курортной зоне на побережье Азовского моря.

Как оказалось, житель Херсонской области с помощью нестандартного прогулочного катера катал на парашюте 25-летнюю девушку. Из-за сильных порывов ветра он обязан был отвязать канат от парашюта, но не сделал этого.

"В результате женщину отнесло в акваторию Утлюкского лимана и во время полета ее неоднократно ударяло о воду. После того, как женщину догнали, было установлено, что от полученных травм она скончалась", - сообщили в ОСО.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований. Открыто криминальное производство по ст.291 УК Украины (нарушение действующих транспортних правил).

А уже в воскресенье, 30 июня, в Одессе утонул подросток из Азербайджана. "15-летний отдыхающий приехал в Одессу с семьей - младшим братом и родителями. Дети пошли на пляж самостоятельно. Старший ушел купаться, долго не возвращался и его брат поднял тревогу", - сообщила пресс-служба областного ГосЧС.

Тело около 14.00 вытащили из воды другие отдыхающие, они же вызвали скорую помощь, специалисты которой констатировали смерть.

Ранее "Главред" сообщал, что в Крыму из-за нераскрывшегося парашюта разбился российский военный.

фото: mariupol.don.slando.ua