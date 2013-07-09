Дело "врадиевских насильников": новые подробности

В ночь на 27 июня в Николаевской области произошло зверское преступление, которое вызвало широкий общественный резонанс. Трое мужчин затащили в машину 29-летнюю Ирину Крашкову, которая работала продавцом в магазине игрушек, изнасиловали ее, проломили череп и бросили умирать в лесопосадке.

Однако девушка выжила и заявила, что над ней надругались два офицера Врадиевского райотдела милиции - капитан Евгений Дрыжак и лейтенант Дмитрий Полищук, который оказался племянником прокурора Заводского района Николаева.

За недостатки в организации деятельности подчиненных из органов внутренних дел был уволен начальник УМВД Николаевской области Валентин Парсенюк, его зам - полковник милиции Виктор Буряченко и начальник кадрового подразделения УМВД.

Сейчас девушка пошла на поправку, и уже на следующей неделе, с 15-го июля, Ирина может выйти из больницы. В свою очередь жители Врадиевки заявили, что готовы вершить самосуд в случае, если подозреваемых в жестоком избиении и изнасиловании Крашковой выпустят на свободу.

Напомним, что двумя неделями ранее во Врадиевке вспыхнул бунт, когда более 300 возмущенных жителей собрались под зданием райсуда, требуя справедливого наказания для преступников. Они напали на автозак и забросали суд камнями. Поводом для народного гнева стали слухи о том, что насильники могут избежать наказания.

Основанием для таких слухов стало то, что один из главных фигурантов скандала - капитан Дрыжак - не был сразу задержан и свободно разгуливал по улицам поселка, угрожая расправой участникам протестов. Однако 2 июля капитана все-таки задержали, а вечером того же дня в николаевской больнице прошла официальная процедура опознания: жертва преступления однозначно указала на милиционера как одного из тех, кто глумился над ней.

При этом, по словам самой Крашковой, Дрыжак нагло ухмылялся, глядя ей прямо в глаза.

Кроме того, нардеп Андрей Парубий, который побывал во Врадиевке, заявил, что подозреваемый обещал "сдать" сотрудников РОВД и свое начальство, если будет арестован.

3 июля Центральный суд Николаева на срок до 15 августа арестовал Дрыжака по подозрению в изнасиловании. А Полищук и таксист Рябиненко были арестованы еще 1 июля.

4 июля в николаевские СМИ поступило телефонное обращение Дрыжака и Полищука, в которых они рассказали о шокирующих подробностях "из жизни" местной милиции. В частности, задержанные сообщили, что у них есть "много фактов, что милиционеры убивали людей, но всех заставляют молчать".

"Главное цифры, цифры (процент раскрываемости - прим. ред.). В сёлах много людей, на которых можно всё повесить, всё что хочешь. Следователь может такие "чудеса" нарисовать, а местная прокуратура нас всегда поддержит, потому что нам иногда попадаются их родственники. Поэтому прокуратура с нами никогда не ссорится", - заявили врадиевские милиционеры.

Отметим, что в тот же день николаевские тюремщики официально заявили: Дрыжак и Полищук не могли общаться с внешним миром из СИЗО, поскольку там запрещены мобильники. Однако прокуратура заявила, что все равно проверит информацию Дрыжака о махинациях в МВД.

Любопытно, что приказом Генпрокурора Виктора Пшонки за ненадлежащее выполнение своих функциональных обязанностей был уволен прокурор Врадиевского района Сергея Мочалко. Позже в Сети начали появлятся упорные слухи, что Мочалко не остался без работы и его пристроили в одном из соседних районов. Николаевская прокуратура эту информацию опровергала, однако 11 июля все-таки признала: Мочалко работает помощником прокурора Кривоозерного района.

Во время первоначального расследования преступления у Дрыжака обнаружилось алиби. В тот злополучный вечер он якобы дежурил в отделении и не отлучался никуда, что подтверждает запись видеорегистратора. Однако пострадавшая женщина назвала 100% "липой" алиби милиционера.

"Я даю 101% - он был первый, кто меня насиловал. У меня взяли мазки для экспертизы, там есть его материалы, и это намного круче доказательство, чем его видеозапись", - сказала девушка.

Кроме того, как говорит Ирина, местные жители звонили ее брату и утверждали, что видели Дрыжака в ту ночь на улице и в баре.

Напомним, чтобы сбить накал страстей милиция решила устроить альтернативный митинг — в поддержку Дрыжака. Митинг организовывали друзья милиционера, активное участие в его подготовке принимало и руководство Врадиевского РОВД. Для участия в митинге, кроме жителей Врадиевки, планировалось привезти людей из близлежащих сел.

Однако митинг пошел не по плану: жители Врадиевки вышли на митинг, а потом подняли бунт, требуя правосудия в отношении насильников. Они освистали главу местного РОВД Владимира Синицкого и побили стекла в здании райотдела милиции. В ответ милиция применила слезоточивый газ.

Позже в деле всплыли некоторые подробности взаимоотношений жертвы и одного изх насильников. Как оказалось, лейтенант Полищук пытался кадрить Ирину, но получил отказ, после чего решился на преступление. Девушке удалось покинуть место преступления ещё до возвращения насильников, которые, видимо, засомневались в смерти жертвы.

Кроме того, местные жители рассказали, что Дрыжак был известен своим садизмом и наглостью – даже во время суда, когда под его стенами собрались митингующие, он звонил некоторым из них и угрожал расправой. По словам жителей Врадиевки, Дрыжак считался главным вышибалой местной милиции.

Когда начали расследовать дело Крашковой, оказалось, что два года назад во Врадиевке была изнасилована и жестоко убита 15-летняя школьница Алина Поркул. Во время расследования были задержаны 14 человек, 11 из которых под пытками признались в совершении этого преступления, а трое погибли.

Позже областной прокурор Николаевской области Андрей Курысь заявил, что дело об изнасиловании Крашковой и убийство Алины Поркул объединены в одно производство.

Местные жители рассказали о зверствах врадиевской милиции. Анатолий Бурлак - местный житель – говорит, что история Ирины Крашковой - это только верхушка айсберга: "Пытали людей, двоих забили насмерть. Все это знают. На допросах, забивал их этот же человек, который и совершил преступление".

Политики тоже подключились к расследованию дела Крашковой, а глава политсовета "Батькивщины" Арсений Яценюк заступился за жителей Врадиевки и пригрозил министру Захарченко штурмом МВД, если кто-то захочет преследовать участников волнений на Николаевщине.



"В Украине сотни таких отделений. Если действующий Генпрокурор и министр внутренних дел начнут преследовать людей, которые боролись за свои семью, детей, тогда штурм будет уже министерства на Богомольца в Киеве. Я имею ввиду Министерство внутренних дел", - заявил Яценюк.

Между тем, 7 июля, 20 протестующих из Врадиевки отправились пешком в Киев с требованиями увольнения главы МВД Виталия Захарченко. Они уже проследовали Первомайск Николаевской области, Голованевск Кировоградской и Умань Черкасской, а также провели акцию протеста у стен РОВД в Монастырище Черкасской области. Число участников марша возросло до 25-ти и следующим пунктом их движения будет Жашков на Черкасчине.

В ночь на 1 июля в Днепропетровской области в Марганце повторилась Врадиевка. Там была зверски замучена 17-летняя Юлия Фетченко, чье изуродованное тело нашли возле местного морга.

Юлю забрали из дома и зверски издевались: было огромное количество ножевых ранений, изуродовано и изрезано лицо, вырваны волосы, а также ее душили, топили и избивали, пишут в соцсетях жители Марганца. Среди людей множатся слухи о том, что к убийству причастен экс-милиционер.

9 июля в СМИ появилась информация о том, что в машине одного из подозреваемых в изнасиловании Ирины обнаружены следы ее крови.

В то же время задержанный по этому делу таксист Сергей Рябиненко начал давать показания, в которых указывает на причастность к совершению преступления обоих милиционеров — лейтенанта Дмитрия Полищука и капитана Евгения Дрыжака.

Также он рассказал, что не называл фамилии Дрыжака ранее потому, что тот оставался на свободе.

Отметим, что происшествие во Врадиевке вызвало настолько мощный резонанс, что штурм райотделов произошел даже в столице: после слов активистки КУПР о том, что в ответ на просьбу говорить с ней по-украински милиционер ее ударил, произошел штурм Святошинского РОВД.

Люди требовали наказания милиционера, ударившего женщину, хотя руководство киевского МВД категорически отрицало сам факт ударов.

Фото: nikvesti.com, видео: Новости-N, youtube.com, podrobnosti.ua, youtube.com