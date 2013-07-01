Делом об изнасиловании девушки милиционером займется облпрокуратура

Дело об избиении и изнасиловании милиционером 29-летней Ирины Крашковой в селе Врадиевка Николаевской области передано из районной прокуратуры в следственный отдел прокуратуры Николаевской области для дальнейшего проведения досудебного следствия.

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Николаевской области сообщает УНИАН.

"Создана следственная группа, проводятся неотложные следственные действия по детальному установление всех обстоятельств, для определения окончательной квалификации и получения дополнительных доказательств по делу, и установлению всех лиц, причастных к совершению преступления", - прокомментировал ситуацию начальник следственного управления прокуратуры Николаевской области Владимир Рудой.

По его словам, один из членов следственной группы уже отправлен в Врадиевский район, другой - в больницу, для общения с потерпевшей женщиной.

"Принимаются все необходимые меры для установления объективной истины",- сообщил Рудой.

Все подробности резонансного изнасилования на Николаевщине ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ

Кроме того, пресс-служба прокуратуры Николаевской области подтвердила, что один из задержанных во Врадиевке - сотрудник милиции - действительно является племянником прокурора Заводского района города Николаева.

"Эта ситуация очень досадна для всех работников прокуратуры. Однако отметим: данный факт никак не может повлиять и не влияет на ход следствия. Объективное и не предвзятое расследование данного уголовного производства является делом чести для прокуратуры, и все виновные в этом жестоком преступлении должны понести заслуженное наказание", - сказано в сообщении прокуратуры.

Оба подозреваемых по делу были задержаны, как только преступление было раскрыто, в том числе и племянник работника прокуратуры.

"Что касается участия в совершении преступления третьего лица, также сотрудника милиции, то эти данные проверяются самым тщательным образом", - сообщает ведомство.

Ранее "Главред" сообщал, что у третьего фигуранта дела - старшего лейтенанта Дрыжака было алиби, однако изнасилованная назвала алиби 100% "липой". Также напомним, что следователем прокуратуры было внесено ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток, и сейчас они находятся за решеткой.

Фото: ВКонтакте Ирины Крашковой