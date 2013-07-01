Дело "врадиевских насильников": капитан Дрыжак пока еще свидетель

Зам прокурора Николаевской области Дмитрий Ефименко дал пресс-конференцию по делу "врадиевских насильников", на которой заявил, что капитан милиции Евгений Дрыжак проходит по нему в качестве свидетеля

Об этом сообщают Новости-N.

"В настоящее время, кроме показаний самой потерпевшей, всякого рода данных по причастности этого человека нами не получено, - сказал Ефименко. - По поводу того, что он присутствовал на рабочем месте, кроме видеозаписи, есть ряд других обстоятельств, в том числе показания больше пяти лиц, включая его сотрудников, которые вступили с ним на ночную смену на работу".

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Что касается видеозаписи, отснятой в райотделе, то Дмитрий Ефименко утверждает, что на ней изображен именно Дрыжак. На данный момент эта видеозапись проходит экспертизу на подлинность.

Также зампрокурора области подтвердил, что имеется и другая видеозапись — с камеры наблюдения магазина — та самая, которая якобы зафиксировала среди троих насильников Дрыжака. Однако на данный момент прокурор затрудняется сказать что-либо конкретное.

"Достоверно сказать, что именно три человека запечатлены на этом видео, — невозможно", - отмечает Ефименко.

Ранее "Главред" сообщал, что в ночь на 27 июня трое мужчин затащили в автомобиль 29-летнюю продавщицу Ирину Крашкову, вывезли ее в лесополосу возле села Сырово и изнасиловали. По дороге и на месте изнасилования девушку жестоко избивали.

У пострадавшей диагностированы открытые переломы черепа в нескольких местах, резаные раны головы, лица, множественные ушибы и гематомы. Ирине уже сделаны две хирургические операции, состояние ее расценивается как тяжелое.