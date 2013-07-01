Подробности стрельбы на Львовщине: чиновник-убийца и жертва были браконьерами

Начальник райуправления одним выстрелом подстрелил сразу двух человек
История с ночной стрельбой на Львовщине, во время которой начальник Бусского райуправления юстиции Игорь Лесной застрелил 25-летнего Олега Юркевича из села Гончаровка, стала обрастать подробностями.
Как оказалось, оба и чиновник-убийца, и жертва были браконьерами. Об этом заявил начальник львовского МВД Александр Рудяк, сообщает Zaxid.net.
Рудяк заметил, что все три человека – стрелявший, двое раненых, один из которых скончался, были на незаконной охоте.
Трагедия произошла в лесу между селами Почапы и Белый Камень Золочевского района во время охоты на дикого кабана. Вместо животного чиновник попал в Юркевича из села Гончаровка. Раненый умер до приезда "скорой", сообщает Gazeta.ua.
"Это непреднамеренное убийство. Мужчина услышал шум в кустах, выстрелил. Думал, в кабана. Когда подошел к кустам, увидел двух мужчин. Один был мертв, второй - ранен. Он сразу вызвал "скорую" и "милицию". На месте происшествия дождался медиков и правоохранителей ", - рассказывают в пресс-службе Львовской областной милиции.
Сейчас ведется следствие. За неумышленное убийство осуждают от трех до пяти лет.
Погибший Юркевич также увлекался охотой. Имел зарегистрированное ружье. В ту ночь с товарищем Максимом пошел на кабана. С Лесным не были ранее знакомы.
"Мы его еще даже не видели. Знаем, что какой-то чиновник, больше ничего. Мой сын, слава Богу не очень пострадал, а вот Олега не стало", - говорит отец Максима Юрий Сербай.
Юркевича похоронят на местном кладбище. У него осталась жена и 10-месячная дочь.
Ранее "Главред" сообщал, что в Киевской области при охоте на дикого кабана в запретный период, один браконьер случайно подстрелил второго. Ранение в артерию оказалось роковым.
Фото: vzsar.ru