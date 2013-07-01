В Енакиево вернулись "лихие 90-е": сожгли Mercedes с человеком в багажнике

На Донбасс вернулись "лихие 90-е". В воскресенье, 30 июня, вечером в Енакиево на обочине дороги местные жители обнаружили сгоревший 200-й Mercedes с трупом в багажнике.

ЧП произошло около 19:00 на пересечении улиц Вокзальной и Трофимова (поселок Корсунь), сообщает городской сайт 06252.in.ua.

Опергруппа выяснила, что в багажнике был найден труп мужчины. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личного погибшего, им оказался предприниматель из Ясиноватой. Причины смерти и обстоятельства происходящего выясняются.

Ранее "Главред" сообщал, что в октябре 2012-го в Одессе произошло курьезное ЧП – бандиты украли двоих человек, засунули в багажник авто и увезли, потом извинились и отпустили.

Фото: 06252.in.ua