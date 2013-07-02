На Полтавщине дотла сгорела маршрутка

В результате короткого замыкания электропроводки возник пожар.
Об этом сообщает пресс-служба областного ГосЧС.
ЧП произошло в 19:00 на 357-м км автодороги Киев – Харьков, когда в рейсовом автобусе в результате короткого замыкания электропроводки возник пожар.
Заметив дым из-под панели приборов, водитель сразу остановил автобус, открыл дверь, выпустил пассажиров и позвонил спасателям. Люди не пострадали, однако автобус сгорел почти полностью.
Ранее "Главред" сообщал, что в июне в Запорожской области загорелся двухэтажный автобус Neoplan, следовавший по маршруту Ялта-Днепропетровск. Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание.
фото: poltava.mns.gov.ua