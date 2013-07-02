ДТП на Одесчине: погибли два китайца и один украинец

В ночь на вторник, 2 июня, в Одесской области произошло ДТП с участием мотоцикла, жертвами которого стали три человека – два китайца и украинец.

Авария произошла в 00.20 на 465 км автодороги Киев – Одесса. По предварительным данным, 26-летний водитель мотоцикла Honda CBR двигался по автодороге Киев - Одесса со стороны Одессы в направлении Киева. В это время в попутном направлении двигался автомобиль Nissan Primera, за рулем которого находился 25-летний мужчина, сообщает ГУ МВД в Одесской области

В результате ДТП от полученных телесных повреждений на месте происшествия погибли оба водителя и пассажир автомобиля – мужчина в возрасте до 30 лет.

По предварительным данным, мотоциклист – житель Одесской области, а водитель и пассажир автомобиля – граждане Китая. Для извлечения тел из автомобиля привлекалась спецтехника.

В свою очередь, в Службе экстренной мотопомощи заявили: "Мотоцикл двигался из города в киевском направлении. Как двигалась машина неизвестно, так как свидетелей самого момента столкновения нет. Но в момент столкновения машина занимала перпендикулярное положение к направлению движения мотоцикла, то есть можно предположить, что водитель автомашины пытался развернуться в сторону города через двойную сплошную".

Кроме того, с СЭМПО предположили, что скорость движения мотоцикла была намного больше 100 км/ч.

При ударе во время столкновения водитель мотоцикла, водитель автомашины и пассажир автомашины скончались на месте ДТП. Стоит отметить, что водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности. Мотоциклист (жил в Одессе, прописан в Ширяевском районе Одесской области) был в шлеме и полностью в защитной экипировке.

В СЭМПО также отметили, что у водителя машины и у пассажира не было ни техпаспорта, ни водительских прав. При этом один из китайцев имел проблемы с эмиграционной службой.

Ранее "Главред" сообщал о ДТП в Крыму: мотоцикл протаранил "Хонду", погибли 2 человека. Водитель погиб на месте, а пассажира перебросило через авто.

Фото: timer.od.ua