Страшная авария на Хмельнитчине: погибли пять человек, опубликованы фото

В Хмельницкой области утром 2 июля произошла кровавая авария: старенькие "Жигули", в которых находились пять человек, на полном ходу столкнулись ЗИЛом.

Погибли все, кто находился в легковой машине, сообщили в Хмельницкой ГАИ.

Как сообщили в милиции, водитель ВАЗ-2101 выехал на встречную полосу, где и столкнулся с ЗИЛом, груженым песком.

В результате ДТП все, кто находился в "Жигулях" - водитель и четыре женщины - погибли. Водитель ЗИЛ никаких телесных повреждений не получил.

По данным ГАИ, водителю было 24 года, а его пассажирам – 19, 21, 51 и 53 года.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники милиции, которые выясняют причины ДТП.

Также в ГАИ отметили, что причиной аварии могла стать неисправность "Жигулей", плохое здоровье водителя, или какие-то другие, пока неизвестные причины.

Напомним, 22 июня в Киеве джип Infiniti вылетел на перекресток, протаранил Toyota Corolla, а затем врезался в автобус.



По данным очевидцев, машина ехала на скорости 200 км/ч, а сбушники, которые находились в ней, были в состоянии алкогольного опьянения.