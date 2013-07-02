Жертва врадиевских насильников опознала капитана Дрыжака

Вечером 2 июля, в Николаеве пострадавшая от изнасилования Ирина Крашникова опознала капитана милиции Евгения Дрыжака, как одного из насильников.

Процедура опознания прошла в больнице скорой помощи Николаева, куда был доставлен задержанный, сообщают Новости Н.

Из-за тяжести состояния пострадавшей Ирины Крашковой опознание было решено проводить прямо в ее палате. Ей представили четырех мужчин примерно одинакового возраста и телосложения, одним из которых был Евгений Дрыжак.

Пострадавшая женщина сразу, не колеблясь, указала на Дрыжака, как на человека, который избивал и насиловал ее ночью 26 июня.

После того, как пострадавшая видела Дрыжака, состояние потерпевшей ухудшилось.

У дверей палаты, в которой находится Ирина Крашкова, неотлучно дежурят два бойца спецподразделения СБУ. Посторонних в палату не пускают.

Напомним, 2 июля был задержан третий фигурант преступления – капитан милиции Евгений Дрыжак.

Как сообщал "Главред", вечером 27 июня в дежурную часть Врадиевского РОВД в Николаевской области поступило сообщение от работников центральной районной больницы о том, что к ним доставлена местная жительница Ирина Крашкова с телесными повреждениями.

По словам потерпевшей, три человека, среди которых двое сотрудников милиции, вывезли ее в лесополосу в 6 км от Врадиевки, жестоко избили и изнасиловали.

Врачи диагностировали у потерпевшей открытый перелом черепа в нескольких местах, множественные рваные раны лица, пять глубоких резаных ран головы, множественные ушибы и ссадины. Девушку уже дважды оперировали.

В воскресенье, 30 июня, жители Врадиевки вышли на акцию протеста. Более 300 человек окружили здание райсуда, в котором рассматривалось ходатайство о применении меры пресечения в отношении подозреваемых лиц. Жители напали на автозак и забросали камнями здание суда.

Позже стало известно, что Врадиевский суд арестовал лейтенанта милиции Дмитрия Полищука и таксиста Сергея Рябиненко, обвиняемых в изнасиловании и нанесении тяжких телесных повреждений.

Сегодня утром, 2 июля, после ночных событий во Врадиевке глава МВД отстранил от должности руководителя областного управления милиции Валентина Парсенюка.

Жители Врадиевки продолжают пикетировать управление МВД, желая убедиться, что Дрыжак не сбежал к родителям в Россию.