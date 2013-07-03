На Прикарпатье 13-летнего мальчика убили из-за кучки металла на 50 гривен

На Прикарпатье тринадцатилетний мальчик стал жертвой убийства из-за груды металлолома, которая стоила 50 гривен.

Ребенок поехала сдавать 6 килограммов металлолома и исчез. Целые сутки более сотни милиционеров и спасателей искали пропавшего мальчика, передает ТСН.

Проверяли два направления: сто тридцать километров дороги до села в соседнем Долинском районе, куда уехал его отец. Правоохранители предполагали, что сын мог направиться за ним.

Однако, тело ребенка нашли в камышах в соседнем селе. Главный подозреваемый в убийстве мальчика - приемщик металлолома. Его ребенок встретил по дороге к пункту приема сырья вторичной переработки.

"Он ответил, что сейчас он уже не принимает лом, но он может помочь сдать его в соседнем селе. После чего он занял у соседки велосипед и вместе с ребенком поехал в соседнее село. Ребенок дорогу не знал к этому пункту металлолома. Не знал, куда едет", - рассказала руководитель криминальной милиции по делам детей УМВД в Ивано-Франковской области Алла Гремчак.

Милиция обвиняет взрослого приемщика лома в убийстве ребенка ради металлолома на 50 гривен. По данным правоохранителей, после убийства мужчина забрал металл и сдал его сам.

"Алюминиевые отходы: углы, ручки дверей, пороги, котел. Я ему этот алюминий взвесил, заплатил 50 грн. Было где-то 6 кг 200 г. Можно было сказать, что он вчера немного перебрал лишнего, синяк под глазом. Но, чтобы он был встревожен, что он только что убил человека - нельзя было", - рассказал приемщик лома из соседнего села.

В милиции говорят, что подозреваемый сознался в содеянном. Если его вину признает суд, то ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, на Донбассе на 1072 км перегона между станциями Константиновка-Кондратьевка дед с внуком разобрали мост на металлолом.