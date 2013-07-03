На Кировоградщине пьяные милиционеры зверски избили россиян: могут получить 4 года тюрьмы

В ночь на понедельник, 1 июня, в Кировоградской области два пьяных сотрудника милиции, которые были не при исполнении обязанностей, избили семейную пару из России. За это драчунам в погонах "светит" до 4-х лет тюрьмы.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба Кировоградской облпрокуратуры.

Конфликт возник в 4 часа утра в с. Роскошное Голованевского района между двумя сотрудниками Голованевского райотдела милиции и семейной парой из России.

Правоохранители находились вне службы и были в состоянии алкогольного опьянения, поэтому ссора переросла в драку, во время которой россиянин получил многочисленные телесные повреждения, в том числе сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Его жена получила травму в виде ушиба мягких тканей шеи.

В тот же день по данному факту прокуратура Голованевского района начала уголовное производство по ч.2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

Сейчас оба сотрудника милиции задержаны. Решается вопрос об избрании для них меры пресечения.

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