Политическая борьба в Крыму: регионалу подожгли машину, опубликовано фото

В ночь на вторник, 2 июня, в Крыму сожгли личную машину Subaru депутата горсовета Алупки от партии регионов Михаила Славкина.

От огня незначительно пострадала передняя часть автомобиля, т.к. возгорание удалось оперативно потушить. Потерпевший связывает это происшествие со своей политической деятельностью в Алупке, сообщает портал "Большой Ялты".

Издание пишет, связано ли это возгорание с работой в качестве депутата – не известно, но факт, что среди депутатского корпуса Алупки есть определенная напряженность и борьба за власть, несмотря на то, что все 29 депутатов являются членами одной партии – ПР.

Ранее "Главред" сообщал, что в Симферополе сожгли Lexus регионала. Пострадавшим оказался депутат горсовета, владелец сети магазинов "Билонг" Борис Фротман.

Фото: alupkame.info