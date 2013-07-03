Регионал рассказал подробности поджога его машины

История с поджогом автомобиля регионала Михаила Славкина начала обрастать подробностями. О них поведал сам потерпевший - депутат горсовета Алупки, сообщает "Сегодня".

"Было около часа ночи, я еще не спал. Услышав хлопок, вышел на балкон и увидел, что горит моя машина (Subaru - Ред.. Начал тушить", - сообщил Славкин.

По его словам, на месте злоумышленники оставили бутылку с зажигательной смесью и самодельный факел.

"Не знаю, за что мне так "насолили". Кто мне может мстить? Ни с кем не ругаюсь, со всеми у меня мирные отношения", - недоумевает депутат.

Он также отметил, что не склонен связывать случившееся со своей политической деятельностью. Однако, как говорят местные жители, среди депутатского корпуса в горсовете есть определенная напряженность, несмотря на то, что все 29 народных избранника - члены ПР.

"Вряд ли машину подожгли из-за партийной принадлежности Славкина. Он не самый плохой - если бы поджигали регионалов Алупки, то с него бы начинать не стали", - считает алупкинский активист Сергей Псарев.

Вместе с тем, добавил Псарев, случаи поджогов автомобилей в Алупке бывали и раньше. Особенно часто они происходили в бытность мэром города Виктора Толстонога.

"Все "вешали" на Толстонога. Потом поджоги сами по себе как начались, так и закончились. Вот и на этот раз будем наблюдать: если больше не будут гореть машины членов ПР, значит, можно смело все списывать на хулиганство", - считает Псарев.

В Ялтинском городском отделе милиции факт поджога подтвердили. Ведется следствие.

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