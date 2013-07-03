Жертва врадиевских насильников: на опознании Дрыжак нагло ухмылялся, опубликовано видео

Жертва врадиевских насильников Ирина Крашкова рассказала, как проходило опознание главного подозреваемого – капитана милиции Евгения Дрыжака.

Об этом сообщают "Новости-N".

По словам женщины, в ходе официальной процедуры фигурант резонансного дела вел себя нагло и ухмылялся.

Также Крашкова заверила, что сразу опознала Дрыжака среди четверых мужчин, представленных для опознания.

"Я сразу его увидела. Я даже на остальных не смотрела, только двери открыли, все. Наши глаза встретились, у меня начало дрожать все тело, мне сразу стало очень плохо", - вспомнила пострадавшая.

Напомним, что после опознания состояние Крашковой резко ухудшилось и медикам пришлось вколоть ей успокоительные препараты.

Также напомним, как сообщал "Главред", опознание проходило вечером 2 июля, и после его безусловных результатов Дрыжак, который проходил по делу в качестве свидетеля, стал подозреваемым.

Утром 3 июля Центральный суд Николаева принял решение об аресте капитана милиции - до 15 августа.

Фото и видео: "Новости-N"