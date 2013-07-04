После угроз Дрыжака "всех сдать" во Врадиевке задержан зам начальника РОВД

В среду, 3 июля, вечером, в Николаевской области после того как капитан Евгений Дрыжак был арестован и пригрозил "всех сдать", правоохранители задержали заместителя начальника Врадиевского райотдела милиции.

Эту информацию подтвердила и прокуратура Николаевской области, сообщает УНН.

Заму начальника РОВД инкриминируют подозрение в сокрытии преступления.

Облпрокуратура инициировала дополнительное изучение материалов по фактам правомерности действий работников Врадиевского РОВД при раскрытии уголовных производств, в первую очередь - умышленных убийств и изнасилований.

В прокуратуре напомнили, что в течение 2011-2013 годов на территории Врадиевского района были совершены 4 умышленных убийства: 3 - в 2011 году, первый 2012 году. В текущем году умышленных убийств в пгт Врадиевка не зарегистрированы. Среди указанных четырех убийств одно остается нераскрытым, это убийство 15-летней девушки.

Также напомним, что в ночь на 27 июня во Врадиевке была избита и изнасилована Ирина Крашникова, которая указала на насильников – двух офицеров милиции – капитана Дрыжака и лейтенанта Дмитрия Полищука. Сейчас они арестованы на срок соответственно на 45 и 60 суток.