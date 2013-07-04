В центре Севастополя застрелили мужчину: опубликованы фото

Сегодня, 4 июля, утром в центре Севастополя в ювелирном магазине "Золотой жемчуг" на ул. Очаковцев произошла трагедия. Во время нападение на магазин, от двух выстрелов в голову скончался охранник магазина.

По данным очевидцев, на месте происшествия работает следственная группа МВД. Тело охранника из магазина пока не выносили, сообщает Гражданская оборона.

Другие обстоятельства ЧП пока выяснить не удалось. В том числе, неизвестно, задержан ли преступник.

Предположительно, мотивом для убийства послужила попытка ограбления ювелирного магазина.

По словам очевидцев, люди ложились на землю, прикрывали головы руками, началась паника. На дороге в этот момент даже произошло ДТП: один из растерянных водителей не справился с управлением автомобиля, пишет cit.ua.

В пресс-службе УМВД Севастополя пока не подтвердили, что перестрелка произошла с участием инкассаторов. Детальную информацию о произошедшем правоохранители сообщат после изучения всех деталей происшествия.

Напомним, в июне, на Киевщине в городе Украинка подстрелили мужчину из-за отказа одолжить деньги. Трое зашли к знакомому в гости, а выбегал он из собственного подъезда уже с пулей в задней части тела.



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Фото: 911sevastopol.org