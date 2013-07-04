ДТП на Житомирщине: Toyota протаранила телегу, погибли два парня

Во вторник, 2 июля, в Житомирской области произошло ДТП, жертвами которого стали два молодых парня.

Авария служилась в 23.00 на 171 км автодороги Киев-Чоп, когда ехавшая из Киев в сторону Ровно Toyota Camry врезалась в гужевую телегу, пересекавшую проезжую часть. В результате столкновения погибли два молодых человека, сообщает УНИАН.

Один парень, управлявший телегой, погиб на месте происшествия. Второй парень от полученных травм умер в отделении Красноармейской центральной районной больницы.

Ранее "Главред" сообщал, что 2 июля соседней в Хмельницкой области произошло ДТП, где погибли пять человек. Жигули врезались в ЗиЛ, груженый песком, выжил только водитель грузовика.