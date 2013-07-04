Подробности стрельбы в Севастополе: милиционер убил охранника

История со стрельбой в Севастополе продолжает обрастать подробностями. Как оказалось, милиционер, охраняющий ювелирный магазин, застрелил охранника частного предприятия.

Об этом со ссылкой на пресс-службу УМВД в Севастополе сообщает УНИАН.

По данным пресс-службы, в дежурную часть поступило сообщение о том, что в магазине "Золотой жемчуг", находящемся по ул. Одесская 29, сработала тревожная кнопка.

На место происшествия выехала группа задержания отдела государственной службы охраны и следственно-оперативная группа управления МВД.

Было установлено, что сотрудником милиции ОГСО, находящимся на охране ювелирного магазина было применено огнестрельное оружие в отношении охранника частной охранной фирмы из соседнего магазина. По данному факту прокуратурой города проводиться проверка.

Данный факт прокуратурой внесен в Единый реестр досудебных расследований.

Начальник УМВД Украины в городе Севастополе полковник милиции Валерий Радченко назначил по данному факту служебное расследование, по итогам которого будут установлены причины и законность применения табельного оружия.

Ранее "Главред" сообщал, что стрельба произошла в ювелирном магазине "Золотой жемчуг" на улице Очаковцев, в очень людном месте. Ювелирный магазин принадлежит одному из известных местных бизнесменов.

Видео: youtube.com