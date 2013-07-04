В Польше российский гопник избил и ограбил украинца

Аферист выдавал себя за украинского чиновника
В Польше правоохранители задержали россиянина-мошенника, выдававшего себя за высокопоставленного чиновника из Украины.
Кроме того, 46-летний россиянин была задержан в Варшаве за ограбление украинца, сообщает УНИАН.
К потерпевшему обратился на улице человек, представился высокопоставленным должностным лицом и начал требовать у него деньги. Злоумышленник вырвал деньги из рук, ударил свою жертву в лицо и скрылся.
Правоохранители задержали россиянина на следующий день после нападения благодаря его детальному описанию украинцем. В ходе допроса оказалось, что он использовал фальшивые украинские документы.
"На основании собранных доказательств прокурор выдвинул мужчине обвинение в краже при отягчающих обстоятельствах и использовании фальшивых документов. Суд согласился арестовать его на три месяца", - говорится в сообщении полиции.
За совершенное преступление польское законодательство предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Ранее "Главред" сообщал, что в Египте жестоко избили и ограбили украинского туриста. При этом парню жгли сигаретой руки и отобрали документы.