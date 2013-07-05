В Николаеве столкнулись авто бойцов "Альфы" и госохраны: есть пострадавшие, опубликованы фото

В Николаеве, 5 июля, произошло ДТП с участием автомобилей Государственной службы охраны и спецподразделения СБУ "Альфа".

По словам очевидцев, машина ГСО ВАЗ-2109 двигался по улице Никольской со стороны улицы Пушкинской в направлении улицы Большой Морской. В свою очередь автомобиль Hyundai H1, принадлежащий спецподразделению СБУ "Альфа", двигался по улице Артиллерийской со стороны улицы Адмиральской в направлении Большой Морской. На перекрестке улиц Никольская и Артиллерийская, движение по которому регулируется светофором, автомобили столкнулись. От удара Hyundai перевернуло набок, передает "Преступности.НЕТ".

По неподтвержденной информации автомобиль "Альфы" двигался в конвое.

В результате столкновения пострадали пассажиры обоих автомобилей. Точное количество пострадавших устанавливается. На месте ДТП находится четыре машины скорой медицинской помощи.

На месте происшествия собралось довольно большое количество правоохранителей.

Напомним, 2 июля соседней в Хмельницкой области произошло ДТП, где погибли пять человек. Жигули врезались в ЗиЛ, груженый песком, выжил только водитель грузовика.

фото: "Преступности.НЕТ".