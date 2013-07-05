Подробности ДТП в Николаеве: разбита машина с "врадиевским насильником" - СМИ

Стали известны новые подробности ДТП в Николаеве: по некоторым данным, в одной из машин находились бойцы спецназа СБУ "Альфа", которые сопровождали одного из "врадиевских насильников".

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Голос.UA.

При этом, кто именно из троих подозреваемых попал в аварию, источник не сообщил.

Как сообщалось, ДТП произошло 5 июля, около 10:00, на пересечении улиц Никольская и Артилерийская. В аварию попали ВАЗ-2109 и джипа Hyundai.

Ранее стало известно, что в "девятке" находились сотрудники службы Госохраны "Титан", а в джипе – сотрудники спецназа СБУ "Альфа".

Как рассказали очевидцы, обе машины пытались проскочить на желтый свет, выезжая с разных сторон перекрестка. Hyundai от удара перевернулся.

Двое пассажиров Hyundai получили легкие телесные повреждения.

На место происшествия прибыл начальник областного ГАИ Геннадий Погорелов, начальник управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации Светлана Хотина, а спустя некоторое время появился и губернатор области Николай Круглов.

Напомним, что 26 июня 2013 года в поселке Врадиевка, трое мужчин насильно затащили 29-летнюю женщину в автомобиль, вывезли в лесопосадку, там избили и изнасиловали.

В данный момент женщина пребывает в тяжелом состоянии в больнице, а подозреваемые в совершении преступления задержаны и находятся под следствием - среди них двое сотрудников милиции: Евгений Дрыжак и Дмитрий Полищук.