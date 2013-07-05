Изнасилование во Врадиевке объединили с убийством школьницы двухлетней давности

Прокуратура решила объединить в одно производство дела об изнасиловании Крашковой и убийстве 15-летней школьницы Алины Поркул в 2011 году.

Об этом заявил прокурор Николаевской области Андрей Курысь, передает УНИАН.

"Мы проверяем заявления граждан о неправомерных действиях работников милиции во Врадиевке. Каждому факту будет дана принципиальная оценка", - заявил Курысь.

Также он подчеркнул, что, по представлению Генпрокуратуры, которая занимается проверкой деятельности милиции, было заслушано уголовное дело об убийстве несовершеннолетней Алины Поркул.

"То дело, которое у всех на устах, это тяжкое преступление, к сожалению, остается нераскрытым. Была проведена определенная работа, которая не дала никакого результата. Было принято решение о признании следствия неэффективным, и, по моему постановлению, это производство для проведения расследования направлено в следственное управление УВД области", - заявил он.

Курысь также отметил, что непосредственное процессуальное руководство будет осуществлено прокурором области.

"Следствие должно проверить все версии, которое есть в этом преступлении. Я дал распоряжение вернуться к тем фактам по смерти граждан – это два человека, которые проверялись на причастность к этому преступлению. Органы прокуратуры еще раз проверят все обстоятельства, которые предшествовали смерти данных граждан. Там два самоубийства", - отметил он.

Отметим, что ранее прокуратура Николаевской области решила проверить действия сотрудников Врадиевского РОВД при раскрытии умышленных убийств и изнасилований на территории района в 2011-2013 годах.

По данным прокуратуры, в течение 2011-2013 годов на территории района были совершены четыре умышленных убийства: три – в 2011 году, одно – в 2012 году. Среди указанных четырех убийств одно остается нераскрытым – это убийство 15-летней девушки.

Как сообщал "Главред", вечером 26 июня Ирина Крашкова была изнасилована тремя мужчинами, среди которых она назвала двоих сотрудников милиции.

После общественного резонанса, которое получило это дело, стало известно, что по делу об убийстве школьницы подозреваемыми были 14 человек, двое из которых покончили жизнь самоубийством, а еще один – умер.