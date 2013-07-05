ДТП на Закарпатье: ЗиЛ раздавил "Жигули": есть жертвы и раненые, опубликованы фото

Водитель МАЗа не пропустил движущийся напротив "Москвич".
Водитель МАЗа, выезжая на дорогу, не пропустил движущийся напротив "Москвич", что привело к столкновению.
Как сообщили в Мукачевском УМВД в Закарпатской области, на месте аварии погиб 32-летний пассажир, который находился на переднем сидении возле водителя. Несовершеннолетний водитель "Москвича", которому только исполнилось 17 лет, вместе с остальными пассажирами госпитализированы в Мукачевскую больницу с травмами разной степени тяжести. Водитель грузовика не пострадал.
Причины и обстоятельства аварии пока неизвестны. Ведется досудебное расследование.
Напомним, 5 июля, в Николаеве произошло ДТП с участием автомобилей Государственной службы охраны и спецподразделения СБУ "Альфа".
В результате столкновения пострадали пассажиры обоих автомобилей.
фото: сайт мукачевского УМВД