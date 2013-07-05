Опубликовано видео ДТП в Николаеве, где пострадали врадиевские милиционеры

Николаевские СМИ опубликовали видео аварии с участием микроавтобуса СБУ, в котором якобы перевозили одного из "врадиевских насильников".

Из источников в прокуратуре удалось выяснить, что в микроавтобусе таки перевозили одного из подозреваемых в изнасиловании Ирины Крашковой, по предварительным данным — Евгения Дрыжака. Конвоировал арестованного спецназ СБУ "Альфа". Сам Евгений Дрыжак получил незначительные травмы, пишет Новости-N.

Как пишет издание, происшествие не может не вызвать ряд вопросов. Почему арестованного перевозили не в автозаке, как это предусмотрено существующими нормативами, а в обычном микроавтобусе, пусть даже и под коновем спецназа СБУ. Почему именно милицейский автомобиль врезался в микроавтобус.

Между тем, как сообщил источник в правоохранительных органах, в микроавтобусе Hyundai перевозили сотрудников Врадиевского райотдела милиции, которые ехали на допрос в прокуратуру Николаевской области в качестве свидетелей по делу изнасилования жительницы пгт Врадиевка Ирины Крашковой. В автомобиле ВАЗ-2109 направлялись по вызову сотрудники спецподразделения милиции "Титан", пишет УНИАН.

В результате столкновения получили травмы разной степени тяжести шесть человек – пассажиры Hyundai и автомобиля ВАЗ -2109.

По факту ДТП проводится расследование. Устанавливается, кому принадлежит микроавтобус Hyundai, которым везли милиционеров из Врадиевки.

В то же время, как официально сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, среди участников сегодняшнего ДТП на перекрестке улиц Никольской и Артиллерийской нет подозреваемых по "врадиевскому делу".

Напомним, ранее сообщалось, что 5 июля, в Николаеве произошло ДТП с участием автомобилей Государственной службы охраны и спецподразделения СБУ "Альфа".