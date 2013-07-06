В ДТП на Донбассе погибли три человека

В среду, 3 июля, утром, в Донецке произошло ДТП, жертвами которого стали два человека.

Как сообщает пресс-служба областной ГАИ, авария случилась в 04.30. в Куйбышевском районе на ул. Северодвинской, когда 31-летний водитель Daewoo Lanos, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в электроопору, после чего автомобиль перевернулся. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля погибли на месте аварии.

В тот же день смертельная авария произошла на автодороге Горловка-Артемовск. В 13.15. 37-летний водитель ВАЗ-2104, двигаясь со стороны г. Горловка в направлении Артемовск, не справился с управлением и врезался в дерево и погиб от полученных полученных травм на месте происшествия.

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Фото: dai.dn.ua г