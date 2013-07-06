После ДТП врадиевских милиционеров положили в больницу Крашковой

После ДТП в Николаеве, где пострадали врадиевские милиционеры (ВИДЕО), их госпитализировали в ту же больницу и то же отделение больницы, где лежит 29-летня Ирина Крашкова, которая была избита и изнасилована офицерами милиции из Врадиевского РОВД.

В микроавтобус с милиционерами, которые должны были стать свидетелями по делу об изнасиловании Крашковой, врезалась легковушка с сотрудниками Госохраны, сообщает ТСН.

"Проступило с ДТП семь человек. Тяжелых травм среди них не было", - сообщил заведующий приемного отделение Николаевской больницы скорой помощи Николай Панюк.

Тем временем люди во Врадиевке обеспокоены. По поселку поползли слухи, мол, ДТП была не случайной. Родственники правоохранителей, которые попали в аварию, говорят, что целый день не знали, где они.

"Отец в таком стрессе был, ему плохо стало... И сначала ему ответили, что они не знают, потом сказали, что сын в областной больнице. Ему сказали, его забрали СБУ... Отец говорит, что теперь свидетелей убираете таким путем. Сделали, подделали аварию для того, чтобы убрать свидетелей", - рассказала жительница Врадиевки Татьяна Касьянчук.

Аварию расследует военная прокуратура, ведь сотрудники СБУ, которые в микроавтобусе сопровождали врадиевских милиционеров, относятся к категории военных.

В прокуратуре уверяют, что это обычная авария и покушения на свидетелей не было. То, что на перекрестке в микроавтобус СБУшников врезалась машина с сотрудниками Государственной службы охраны - случайность. Правда, какая машина нарушила правила, пока не говорят, и уверяют, что все видно на видео с регистратора.

"Машина фиксировала, которая двигалась позади этой машины. Так, что все это будет объективно, никто не от кого не собирается прятать эти материалы", - заверил заместитель прокурора Южного региона Украины Виктор Товбийчук.

Сейчас в больнице остаются двое пострадавших: работник Врадиевского райотдела и сотрудник Службы госохраны, который был в "девятке". Угрозы их жизни нет.

Ранее "Главред" сообщал со ссылкой на николаевские СМИ, что в попавшем в ДТП микроавтобусе якобы перевозили одного из "врадиевских насильников".

Видео: tsn.ua