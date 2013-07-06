ДТП в Венгрии: погибли два украинца, еще трое пострадали

В Венгрии произошло ДТП с участием украинского микроавтобуса, во время которого погибли два человека, еще трое получили ранения.

Микроавтобус с украинскими номерами разбился на венгерской автомагистрали М3. Об этом со ссылкой на дирекцию по защите от катастроф Боршод-Обоуй-Земплинской области Венгрии сообщает Укринформ.

"Микроавтобус, ехавший в направлении Мишкольца, около отметки 123 км автомагистрали М3 съехал в канаву. В ДТП погибли 2 человек, трое тяжело травмированы", - сообщила представитель областной дирекции по защите от катастроф Андреа Гудак.

По информации представителя областной полиции Томаша Доби, водитель микроавтобуса, по всей вероятности, уснул за рулем. Обстоятельства ДТП изучаются. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее "Главред" сообщал, что в январе 2013-го в Венгрии четверо украинцев получили травмы в результате ДТП на автомагистрали М7. Микроавтобус наехал на разделительное защитное ограждение трассы

Фото: obozrevatel.com