В Одессе горел трамвай, а гаишники спокойно наблюдали за ним, опубликовано видео

В субботу, 6 июля, утром в Одессе в районе остановки "Молодая гвардия" загорелся трамвай с пассажирами

Как пишут очевидцы в паблике ВКонтакте "Одесса как она есть", люди были закрыты в трамвае и поэтому сразу началась паника. Некоторые пассажиры выпрыгивали на ходу.

По словам свидетелей пожара, прогорела крыша трамвая и было очень много дыма. Также почему-то контроллер долго не хотела выпускать напуганных людей.

Как сообщают очевидцы, причина возгорание — короткое замыкание, при этом трамвай успели потушить своими силами.

Как пишет один из свидетелей, милиция стояла рядом и заполняла протоколы, не пытаясь помочь потушить пожар. "Хотя всё верно, это ж не входит в их обязанности", - резюмировал свидетель.

Ранее "Главред" сообщал, что ровно год назад 30 июня, на проспекте Добровольского в Одессе сошел с рельс трамвай (ФОТО) маршрута №7, двигавшийся в направлении Лузановки. Вагон шел на большой скорости и у него, по свидетельству ехавших в нем пассажиров, отказали тормоза

Фото: vk.com Видео: youtube.com