Опубликованы фото ДТП в Венгрии, где погибли украинцы

Еще два человека в тяжелом состоянии, водитель – не пострадал
По предварительной информации Генконсульства Украины в Ньиредьхазе, авария произошла 6 июля около 5-ти утра на автомагистрали М3, сообщает УНИАН.
Минивэн с украинскими гражданами ехал из Будапешта в сторону Украины, но попал в аварию. В результате ДТП двое украинцев погибли на месте, еще двое в тяжелом состоянии были доставлены в травматологическое отделение областной больницы Мишкольц, где им оказывается неотложная медицинская помощь.
Водитель микроавтобуса не пострадал, дает показания полиции. Причины ДТП выясняются.
Как сообщают венгерские СМИ, кроме мужчины-водителя выжил еще один мужчина и женщина. Причиной аварии называется то, что водитель уснул за рулем.
Позже украинский МИД сообщил подробности смертельного ДТП. Как оказалось, минивэн с украинцами ехал из Италии, при этом один из выживших пребывает в тяжелом состоянии.