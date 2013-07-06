Стали известны подробности ДТП в Венгрии, где погибли два украинца

Украинский МИД сообщил подробности ДТП в Венгрии, где погибли два украинца. Как оказалось минивэн с украинцами ехал из Италии, при этом один из выживших пребывает в тяжелом состоянии.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МД и данные Генконсульства Украины в Ньиредьхазе сообщает УНИАН.

По результатами общения представителей Генконсульства с полицией, венгерскими врачами и пострадавшими украинцами, стало известно, что микроавтобус, который попал в ДТП на 123 км от Будапешта, перевозил пять украинцев, следовавших из Италии (г.Бергамо) на Родину. В них всех подтверждено наличие разрешений на проживание в Италии.

Ранее "Главред" сообщал, что двое украинцев погибли на месте ДТП. Трое украинцев, в том числе водитель микроавтобуса, доставлены в травматологическое отделение областной больницы Мишкольца, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Водитель – в нормальном состоянии, получил незначительные травмы. Из двух пассажиров, которые выжили, одна гражданка Украины получила переломы и черепно-мозговую травму, однако находится при полном сознании, может разговаривать, угрозы ее жизни нет.

Другой пассажир госпитализирован в реанимационное отделение. По словам врачей, состояние его здоровья стабильно тяжелое.

Все пострадавшие на протяжении ближайших дней будут оставаться в больнице, где им будет оказываться вся необходимая медицинская помощь.