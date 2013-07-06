На Сумщине поезд сбил насмерть мужчину с женщиной

В ночь на пятницу, 5 июля, возле станции "Скряговка" Южной железной дороги пассажирский поезд сбил мужчину и женщину - жителей Тростянецкого района.

Об этом сообщает УМВД на Южной железной дороге.

Так, мужчина, 1976 г. р. и женщина, 1978 г. р находились на железнодорожных путях.

"Увидев людей, для предотвращения наезда, машинист локомотива срочно применил экстренное торможение, подавал громкие звуковые сигналы. Однако граждане не реагировали. Сейчас дальнейшая проверка всех обстоятельств этого происшествия продолжается", - отметили в ведомстве.

Событие зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований и начато уголовное производство по ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Ранее "Главред" сообщал, что в апреле в Хмельницкой области поезд сбил насмерть двух 25-летних мужчин, жителей райцентра Красилов, которые находились на железнодорожных путях.