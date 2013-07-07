В жутком ДТП на Волыни погибли дети

В Волынской области возле с. Брище Рожищенского района на автодороге Доманово-Ковель-Черновцы столкнулись легковушка и грузовик.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в результате аварии погибли три человека, из которых два ребенка 1999 и 2008 года рождение.

"Произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ-21099 с грузовым автомобилем "МАН", в результате чего погибли 3 человека", - отмечается в сообщении.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Напомним, 6 июля в Венгрии микроавтобус с украинцами попал в аварию. В результате чего погибли два его пассажира, еще трое травмированы.