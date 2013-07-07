На Николаевщине Volkswagen врезался в дерево, погибли шесть человек, опубликованы фото

В Николаевской области возле села Новомарьивка Братского района в результате ДТП погибли шесть человек и двое пострадали.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), 7 июля ранним утром на 9 км автодороги Братское-Марьивка водитель легкового автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением, съехал из дороги, где столкнулся с деревом.

В результате ДТП погибли шесть человек и 2 человека пострадали", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели извлекли пострадавших и погибших из поврежденного автомобиля, после чего пострадавшие были в тяжелом и среднем состоянии госпитализированы в Братскую районную больницу.

"По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 июля, в Волынской области возле с. Брище Рожищенского района на автодороге Доманово-Ковель-Черновцы столкнулись легковушка и грузовик. Погибли три человека, среди них двое детей.