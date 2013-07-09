На Хмельнитчине от удара молнии в мобильник погибла женщина

В мобильное устройство попала молния, в результате чего женщина погибла на месте происшествия.
В Хмельницкой области 44-летнюю женщину убило молнией.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, женщина работала в огороде в поле между селами Скнит и Клипачи и слушала музыку на мобильном телефоне. Непосредственно в мобильное устройство попала молния, в результате чего женщина погибла на месте происшествия.
Тело погибшей направлено для судебно-медицинской экспертизы в город Нетешин.
Между тем, в ГСЧС предостерегают, что пользоваться мобильным телефоном во время грозы категорически запрещено, так как он является источником электромагнитного излучения и "притягивает" электрические разряды.
Во избежание поражения молнией во время грозы, нужно помнить об основных правилах:
- немедленно выключить телефон;
- избегать высоких деревьев, металлических заборов;
- необходимо держаться подальше от электроприборов, антенн, проводов, ведь они притягивают разряд;
- не купаться во время грозы.
Напомним, в Украине за один день от ударов молний в Винницкой и Житомирской областях погибли четыре человека.