На Хмельнитчине от удара молнии в мобильник погибла женщина

В Хмельницкой области 44-летнюю женщину убило молнией.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, женщина работала в огороде в поле между селами Скнит и Клипачи и слушала музыку на мобильном телефоне. Непосредственно в мобильное устройство попала молния, в результате чего женщина погибла на месте происшествия.

Тело погибшей направлено для судебно-медицинской экспертизы в город Нетешин.

Между тем, в ГСЧС предостерегают, что пользоваться мобильным телефоном во время грозы категорически запрещено, так как он является источником электромагнитного излучения и "притягивает" электрические разряды.

Во избежание поражения молнией во время грозы, нужно помнить об основных правилах:

- немедленно выключить телефон;

- избегать высоких деревьев, металлических заборов;

- необходимо держаться подальше от электроприборов, антенн, проводов, ведь они притягивают разряд;

- не купаться во время грозы.

Напомним, в Украине за один день от ударов молний в Винницкой и Житомирской областях погибли четыре человека.