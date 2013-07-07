На Донбассе крутые парни забили насмерть депутата-регионала

На Донбассе в Константиновском районе неизвестные избили депутата райсовета от Партии регионов Александра Аксенова, который от полученных травм умер в больнице.

Об этом сообщил начальник Константиновского городского отдела милиции Виталий Колупай. По данному факту открыто уголовное производство. О подробностях дела милиционер рассказывать пока отказался, пишет "Вести".

В то же время, как сообщает сайт константиновской газеты "Провинция", в субботу вечером около 18.30 часов, Александр Аксенов вместе с родственниками перегородили на тракторе дорогу "крутым донецким ребятам".

После чего те вышли из машины и избили Аксенова с напарниками. По некоторым данным, "донецких" было шестеро, и они были навеселе. Однако, кто были эти ребята - пока неизвестно.

По словам жителей Дилеевки, где жил Александр Аксенов, лет 10 назад на него уже было совершено покушение. Тогда он еле выжил, нападавшие были пойманы и осуждены. По расчетам местных жителей, они вполне могли уже выйти на свободу и отомстить.

Кроме депутатства, Аксенов занимался аграрным бизнесом - возглавлял сельскохозяйственное предприятие "АКС" (торговля зерновыми).

Напомним, в Каланчакском районе Херсонской области была найдена мертвой депутат облсовета от Партии регионов, начальник отдела образования Каланчакской РГА Елена Машинская. На ее теле обнаружены следы от побоев.