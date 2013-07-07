Названы версии ДТП в Венгрии, где погибли украинские заробитчане

Погибшие в ДТП в Венгрии украинцы возвращались из итальянского Бергамо в отпуск домой, в Черновицкую область.

По одной версии, водитель заснул за рулем и съехал в кювет, по другой - пытался вывернуть автобус от столкновения с другим авто. Шофер считается задержанным: возле его палаты дежурит полиция, пишут Вести.

Автобус вылетел в кювет возле венгерского городка Мишкольц, за 123 км от Будапешта. Две женщины, 46 и 62 лет, погибли на месте. У их подруги - черепно-мозговая травма и переломы, а у водителя, который пострадал меньше всех, - пара ушибов.

Из трех выживших в самом тяжелом состоянии пассажир-мужчина, он на искусственной вентиляции легких в реанимации больницы в Мишкольце.

По информации издания, жертвы аварии родом с Буковины, из соседних сел Мигово и Берегомет Вижницкого района. Все они были знакомы, работали в Италии по 5–10 лет, имели вид на жительство.

Каждый июль они ездили проведать родных (большинство заробитчан в июле-августе едут на родину в отпуск: сейчас на западной границе большие очереди). Пострадавшая женщина — бывшая воспитательница детсада из Мигово Светлана Горюк, давно трудится сиделкой в Италии.

Как рассказал генконсул Украины в Ньиредьхазе (город в Венгрии) Сергей Бороденков, женщина, чтобы не пугать родных, сказала им по телефону, что машина сломалась, и они где-то застряли. "Мы ей говорим: как "где-то", вы же ближайшие 3–4 недели не вернетесь домой", — рассказывает консул.

Хоронить погибших женщин будут в Украине: за их телами в Венгрию приедут родные. "Ехали повидаться с родными, везли гостинцы — большую часть пути проехали (почти 1200 км), оставалось еще 400 км, — рассказывает односельчанка жертв аварии из Берегомета Лидия Нестерчук.- В Италии много наших из села работает, в основном, женщины. Некоторые, заработав денег, возвращаются и даже привозят с собой итальянских мужей", - говорит женщина.

Напомним, 6 июля, микроавтобус с украинскими номерами разбился в Венгрии. Микроавтобус слетел с дороги в канаву. врезультате два человека погибли, трое -пострадали.