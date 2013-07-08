ДТП на Запорожье: легковушка протаранила грузовик, погибли три человека

В ночь на понедельник, 8 июля, в Запорожской области произошло ДТП, жертвами которого стали три человека, еще двое - пострадали

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба ГосЧС.

Авария случилась в 2.20 поблизости с. Николай-Поле Запорожской области на 451-м километре автодороги Днепропетровск–Запорожье, когда произошло столкновение автомобилей Mitsubishi Grandis и МАЗ.

Водитель легковушки превысил скорость и допустил столкновение с грузовым автомобилем МАЗ, двигавшимся в попутном направлении.

Пострадавшие в состоянии средней тяжести госпитализированы в больницу в Запорожье.

Ранее "Главред" сообщал, что 7 июня июля в Николаевской области произошло ДТП, жертвами которого стали 6 человек. Водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением, съехал из дороги и врезался в дерево. Выжили только два человека.

Фото: dai-zp.gov.ua