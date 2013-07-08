На Донбассе задержан подозреваемый в убийстве депутата-регионала

В Донецкой области задержан подозреваемый в драке, в результате которой был забит насмерть депутат-регионал райсовета г.Константиновка Александр Аксенов. Проводятся следственно-оперативные действия и устанавливаются лица и местонахождение других злоумышленников.

Об этом со ссылкой на Константиновский РОВД сообщает УНН.

"По факту возбуждено уголовное производство по ст. 121 УК, то есть нанесение тяжких телесных повреждений, причинивших смерть человеку. Один из подозреваемых уже задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Сейчас устанавливают личности и ищут других участников. Информация об обстоятельствах происшествия в принципе подтвердилась: конфликт возник из-за банальных вещей. Автомобиль, в котором было 6 человек, не разминулся с трактором, в котором был депутат и его двое родственников. Сначала возникла ссора, потом драка. Депутата и его брата и племянника избили. Депутат был госпитализирован в реанимацию местной больницы, однако мужчина от полученных травм скончался", - отметили в милиции Константиновки.

Ранее "Главред" сообщал, что в субботу вечером 49-летний Александр Аксенов вместе с родственниками перегородили на тракторе дорогу "крутым донецким ребятам".

После чего те вышли из машины и избили Аксенова с напарниками. По некоторым данным, "донецких" было шестеро, и они были навеселе. Однако, кто были эти ребята - пока неизвестно.

Депутат скончался в ночь на воскресенье в местной больнице.

Фото: gazeta.ua