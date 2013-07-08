ДТП на Киевщине: сын милицейского начальника сбил насмерть женщину

На Киевщине несовершеннолетний сын одного из руководителей Бородянского райотдела милиции совершил смертельный наезд на пешехода.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, в единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК, т.е. нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

"17-летний юноша совершил наезд на пешехода, от полученных травм женщина скончалась в больнице", - говорится в сообщении.

Прокуратурой Бородянского района определено процессуального руководителя в деле. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, 20 апреля, в городе Смеле Черкасской области произошло ДТП, во время которого милиционер сбил насмерть пешехода.